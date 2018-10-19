Цены на газ с ноября вырастут на 23,5%

Цена на природный газ для населения и ТКЭ с 1 ноября вырастут на 23,5%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы начинали переговоры с того, чтобы повысить цену от действующей на 60%, но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход и цены с 1 ноября на газ вырастут всего на 23,5%, не на 60%", - сказал он в ходе заседания.

"Проект постановления возлагает специальные обязательства на НАК "Нафтогаз Украины" продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа населению газ по цене 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Предлагаю сегодня это постановление одобрить", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик перед

Кабмин также продлил до 1 ноября действующую цену на газ для населения и ТКЭ, внеся изменения в постановление №187 от 22 марта 2017 года, которое предусматривало: спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября, 18 октября и до 27 октября.

Как сообщалось, Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

В настоящее время вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", уже в пятницу МВФ может сделать заявление по цене на газ в Украине в связи с вышеуказанным решением Кабмина и принятым накануне парламентом в первом чтении проекте госбюджета на 2019 год.