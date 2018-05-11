Цены на нефть в 2019 году могут вырасти до $100 за баррель. Такой прогноз дают в Bank of America, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, нефть Brent, которая на 10 мая стоила $77 за баррель, может подорожать до $90 во втором квартале 2019 года. При этом аналитики Bank of America считают, что цены на нефть могут подняться и до $100. Это возможно после продления соглашения по сокращению добычи сырья ОПЕК+, а также от санкций США по отношению к Ирану.

Помимо этого есть риски срыва поставок сырья из Венесуэлы. "Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться", - отметил глава отдела товароведения банка Merril Lynch (входит в Bank of America) Франсиско Бланк.