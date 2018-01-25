Дальнейшее увеличение соцвыплат может усилить инфляцию - НБУ

Ускоренное увеличение социальных расходов бюджета (минимальной зарплаты и пенсий-ред.) по сравнению с темпами роста производительности труда может усилить инфляционное давление в Украине. Об этом сегодня сообщили в Национальном банке (НБУ). "В частности, дальнейшее увеличение социальных расходов более высокими темпами, чем общий рост производительности труда в экономике, может усилить инфляционное давление", - заявили в НБУ. В регуляторе предупредили о вероятности формирования более жестких монетарных условий, чем это предусмотрено базовым сценарием, в случае усиления инфляционного давления из-за ускоренного роста расходов бюджета на социальные выплаты. Напомним, по прогнозам Нацбанка, на протяжении 2018 года уровень общей инфляции в Украине останется на уровне 8,9%, а базовой - на уровне 8,2%. Кроме того, регулятор предостерег о возможных девальвационных и инфляционных рисках от прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.

