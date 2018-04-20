Данилюк допускает выход Украины на долговой рынок до получения очередного транша МВФ

Глава Министерства финансов Александр Данилюк допускает размещение Украиной части еврооблигаций из общего объема, планируемого в текущем году, до получения страной пятого кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ).

"Правительство может разместить часть еврооблигаций до заключения соглашения с МВФ на рабочем уровне. Правительство внимательно следит за ситуацией и конъюнктурой рынка", - сказал он в интервью агентству Bloomberg в Вашингтоне.

А.Данилюк при этом напомнил, что всего в текущем году Украина намерена разместить евробонды на сумму около $2 млрд.

Как сообщалось, Минфин Украины планирует в текущем году выйти на внешний рынок заимствований. Ориентир объема выпуска, согласованный в рамках текущей программы расширенного финансирования (EFF) МВФ составляет $2 млрд.

В то же время Национальный банк Украины в своих макрофинансовых прогнозах закладывает размещение Украиной в 2018 году еврооблигаций на $2,5 млрд и в 2019 году еще на $1,5 млрд.

Получение очередного транша кредита МВФ, который первоначально был запланирован на май-июнь 2017 года, пока перенесено на неопределенный срок из-за невыполнения украинской стороной ряда условий.

Фонд продолжает настаивать на принятии властями Украины законодательства об антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами страны в рамках программы сотрудничества EFF.

Помимо того, МВФ ожидает реализации Украиной других отложенных мер, необходимых для достижения целей программы, в том числе в энергетическом и фискальном секторах.

Соответственно, дата прибытия миссии Фонда в Киев в рамках четвертого пересмотра программы EFF, который открывает путь для получения пятого транша, пока не определена.

Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.