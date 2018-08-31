Дефицит платежного баланса в июле составил 170 млн долларов

Дефицит текущего счета платежного баланса в июле увеличился до 1,1 млрд долларов США и составил 170 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Нацрегулятор отмечает, что в первую очередь это было связано со значительными темпами роста объемов импорта товаров по сравнению с объемами экспорта.

"За январь - июль 2018 года дефицит текущего счета составил 1,7 млрд долларов США по сравнению с 0,7 млрд долларов США за соответствующий период 2017 года... Платежный баланс в июле сведен с незначительным дефицитом - 170 млн долларов США. В результате международные резервы на конец июля несколько сократились и составили 17,7 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3 месяцев", - говорится в сообщении.

Также указано, что объемы экспорта товаров в июле увеличились на 12,6% в годовом измерении и составили 3,3 млрд долларов. В июле возобновился рост экспорта продовольственных товаров (на 8% г/г) благодаря раннему началу сбора урожая пшеницы в июне и высоким объемам урожая рапса. В то же время общий рост экспорта товаров сдерживался логистическими проблемами в Азовском море, в результате чего рост экспорта металлургической продукции замедлился (до 19,9% г/г). Высокими темпами продолжал расти экспорт руд и отдельной химической продукции.

За семь месяцев 2018 года экспорт вырос на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 24,5 млрд долларов.

Объемы импорта товаров в июле увеличились на 24,9% в годовом измерении и составили 5 млрд долларов.

Существенное ускорение роста импорта по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено энергетические составляющей - на фоне высокого потребительского и инвестиционного спроса существенно увеличились закупки продукции машиностроения (16% г / г), продовольственных товаров (30,8% г / г) и промышленных изделий (28 1%). Также высокими темпами продолжался рост энергетического импорта. Через дальнейший рост мировых цен на нефть и природный газ стоимостные объемы импорта энергоносителей выросли на 32,6%.

Всего за январь-июль импорт товаров вырос на 15,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 30,5 млрд долларов.

Чистый приток капитала по финансовому счету в июле составил 0,9 млрд долларов США (в июле прошлого года - 0,1 млрд долларов) и был обеспечен операциями частного сектора, тогда как чистые внешние обязательства государственного сектора незначительно сократились (на 0,1 млрд долларов) преимущественно через операции правительства по ОВГЗ. Чистые поступления реального сектора (1,1 млрд долларов) были обеспечены в основном за счет долговых инструментов - торговых и долгосрочных кредитов.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июле составил 142 млн долларов. За январь - июль 2018 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 1,3 млрд долларов, 32% из которых составляли операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.

Всего за январь-июль 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил 1,8 млрд долларов (за семь месяцев 2017 года - 1,4 млрд долларов).