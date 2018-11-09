Декретные выплаты в Украине не отменят - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в Украине не отменят декретные выплаты. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"В соцсетях написано о том, что парламент, правительство собирается отменить декретные выплаты и т.п. Хочу сказать, что это - абсолютная бессмыслица... Те, кто сегодня "разгоняет", что мы будем прекращать выплаты, - это враги Украины. Никогда не позволю забирать у людей то, что им положено, а особенно, когда речь идет о декретных, о рождении детей и увеличении количества украинцев", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что правительство поддерживает рождение детей в Украине и будет только усиливать социальную политику. При этом на неделе Конституционный суд признал законным отмену финансовой помощи по уходу за ребенком до достижения им 3 лет и сокращение размера помощи при рождении ребенка.

Ранее "Вести" сообщали о том, что Гройсман намерен просить Раду усилить полномочия премьер-министра. Также мы писали о заявлении Энергосообщества, что правительство Гройсмана нарушило закон о рынке газа. По материалам Вести.ua