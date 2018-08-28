Дисконтные евробонды Украины размещены с доходностью 9,1%

Доходность при размещении дисконтных еврооблигаций Украины на $725 млн составила 9,1% годовых, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Доходность наших евробондов очень сильно изменилась в последнее время. Мы видели последнее размещение Министерства финансов, доходность действительно очень сильно выросла: 9,1% на полгода - это достаточно высокое значение", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве, организованного "Финансовым клубом".

В то же время О.Чурий добавил, что соответствующая доходность показывает реальную цену заимствований для Украины и других развивающихся стран, по которой в настоящее время можно привлечь средства на внешнем долговом рынке.

Как сообщалось, Украина на прошлой неделе вышла на международный рынок капитала с частным размещением облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на $725млн. Полугодовые дисконтные облигации были размещены по цене 95,551% номинала.

По данным Минфина, облигации размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран.