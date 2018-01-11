Для обуздания инфляции необходимо усиление координации денежно-кредитной и бюджетной политики - глава Совета НБУ

Для снижения темпов инфляции необходимо усиление тактической координации денежно-кредитной и бюджетной политики, считает глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Одновременно предусматривается необходимость дальнейшего усиления координации государственной политики и различных органов государственной власти в преодолении инфляции. В частности, факт осуществления значительных объемов бюджетных расходов в декабре, соответственно "переливание" гривни с казначейского счета в Национальном банке на денежно-кредитный рынок, продемонстрировал необходимость жесткой тактической координации денежно-кредитной (монетарной) и бюджетной политики", - написал Б.Данилишин на своей странице в "Фейсбук".

По его оценке, для снижения инфляции также необходима координация деятельности НБУ, Кабмина и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), однако АМКУ не преуспел в демонополизации рынков. "По состоянию на середину 2017 года более 40% рынков в нашей стране были монополизированы, 11% рынков работали в условиях административной или естественной монополии. Монополии и олигополии сложились в ТЭК (65%), в сфере транспорта и связи (82%). Монополисты злоупотребляют своим положением, применяют инструменты, позволяющие максимизировать прибыль путем завышения цен и тарифов. Это отражается на инфляции", - написал Б.Данилишин, подчеркнув при этом необходимость проведения политики, направленной на увеличение конкуренции, реформирование жилищно-коммунальной сферы с целью предотвращения роста тарифов, которые не обусловлены повышением качества услуг, структурную перестройку экономики с целью снижения ее зависимости от внешних рынков.

По его оценке, отмена Кабинетом министров государственного регулирования цен на продовольственные товары с 1 июля 2017 года привела к росту инфляции в условиях монополизированной экономики.

"Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования цен на продукты питания, считаю его преждевременным, поскольку в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние", - отметил Б. Данилишин.