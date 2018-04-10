Для выплаты долгов правительство Украины должно привлечь 18 млрд долларов - ВБ

Для покрытия фискального дефицита и выполнение долговых обязательств правительство Украины должно привлечь 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил ведущий экономист Всемирного банка (ВБ), руководитель программ ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан во время пресс-конференции относительно экономического прогноза для Украины, передает корреспондент РБК-Украина. "Правительство должно привлечь 18 миллиардов долларов для выполнения существующих долговых обязательств и покрытия фискального дефицита, в том числе 8 миллиардов долларов из внешних источников", - заявил Кхан. Ранее Кхан призвал Украину завершить начатые реформы. В частности, должны быть завершены реформы в сфере борьбы с коррупцией, меры в сфере приватизации государственных предприятий, реформирование государственных банков. По его словам, инвесторы обеспокоены динамикой и темпом основных реформ в Украине. А также тем, что программа с МВФ до сих пор не утверждена.

