Доходы местных бюджетов за январь выросли до 15,4 млрд гривен

В Украине за январь 2018 года поступления собственных доходов местных бюджетов выросли на 2,9 млрд гривен (23,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15,4 млрд гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает "Урядовий портал". "Налога на доходы физических лиц поступило 8,7 млрд гривен, что больше поступлений января прошлого года на 2,3 млрд гривен (+ 35%), платы за землю - 1,9 млрд гривен (выросли на 0,2 млрд гривен, или на 12%), единого налога - 3,1 млрд гривен (выросли на 0,9 млрд гривен, или на 41%), налога на недвижимое имущество - 448,2 млн гривен (выросли на 204,5 млн гривен, или на + 84%)", - сообщил Зубко. Кроме того, собственные доходы местных бюджетов 665 объединенных территориальных общин выросли на 19,6% (+236 млн гривен), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составили 1,4 млрд гривен.

