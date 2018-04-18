Домохозяйствам с индивидуальным отоплением субсидии монетизирують в первую очередь - Минсоцполитики

С 1 января 2018 года первый этап монетизации предусматривал переход на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями-исполнителями коммунальных услуг.

В Министерстве социальной политики планируют провести монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева на телеканале "112 Украина".

"Мы планируем эту работу в два этапа - на первом мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений, - мы им планируем выдавать средствами, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", - рассказал он.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

"Следующий этап, - выдавать тем, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление. Там, мы считаем, должны быть спецсчета, с карточками, потому что если, например, вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы ее восстановить, вам надо заплатить", - сказал министр.

Рева отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

"Когда мы говорим о многоквартирный дом, если вы платите, а ваш сосед нет, нельзя его отключить, а вас - нет, это нужно отключить весь дом. Поэтому здесь есть проблема. Так вот, чтобы этой проблемы не было, - спецсчет, и человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", - подчеркнул министр.

По его словам, по окончанию сезона, если человек рассчитался и у него остались средства, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

Также он напомнил, что с 1 января 2018 года первый этап монетизации предусматривал переход на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями- исполнителями коммунальных услуг.

Следующий этап, когда средства должны направляться из бюджета не предприятиям, а гражданам, которые будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, планируется ввести с 1 января 2019 года.