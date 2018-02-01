"Драгон Капитал" прогнозирует 29,5 грн/$1 на конец 2018 года при условии транша МВФ

Продолжение финансового сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в 2018 году позволит Украине сохранить валютно-курсовую стабильность, в частности, на конец текущего года курс гривни составит около 29,5 грн/$1, такой прогноз дал основатель инвестиционной компании "Драгон Капитал" (Киев), президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

"Ожидаем на конец 2018 года 29,5 грн/$1, на конец 2019 года – $30,5 грн/$1", – сказал он в ходе традиционного обсуждения макропрогноза на год Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве в четверг.

"Без денег МВФ может быть, конечно, хуже, намного хуже", – добавил Т.Фиала.

Он отметил, что сегодня с учетом благоприятной конъюнктуры Украина может занять на рынке около $2 млрд и без возобновления финансирования по программе МВФ, однако это будет дороже и не решает все проблемы, стоящие перед страной в связи с выплатой $10 млрд в этом и следующем году, когда в стране пройдут президентские и парламентские выборы.

Президент ЕБА указал, что при международных резервах $18,8 млрд на конец текущего года Украина должна $12 млрд МВФ и $3 млрд по еврооблигациям под гарантии США. Помимо того больше $3 млрд было получено в последние годы от ЕС и $3 млрд от Всемирного банка, что показывает критическую важность международной финансовой поддержки для Украины, подчеркнул Т.Фиала.

Комментируя текущую ситуацию на валютном рынке, он высказал мнение, что пик традиционного для последних лет снижения курса гривни в начале года уже пройден и теперь будет происходить постепенное ее укрепление до лета, которое осенью сменится также ставшим уже традиционным сезонным ослаблением.

Глава "Драгон Капитал" также добавил, что снижение курса доллара к основным валютам является позитивным для Украины, поддерживая ее конкурентоспособность на мировых рынках.

Как сообщалось, курс гривни снизился с 28,067 грн/$1 на начало этого года до 28,876 грн/$1 к 23 января, после чего с его поддержкой на рынок вышел Нацбанк. Однако уже к началу февраля курс укрепился до 27,843 грн/$1, и Нацбанк уже покупал валюту на рынке.

Минфин и Нацбанк рассчитывают, что очередной транш кредита МВФ будет получен во втором квартале 2018 года, что создаст также хорошие условия для выпуска суверенных еврооблигаций.