ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" до $100 млн в рамках кредитной линии на $250 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить НАК "Нафтогаз Украины" до $100 млн финансирования в рамках возобновляемой кредитной линии на $250 млн, сообщается на веб-сайте банка.

Ожидаемая дата заседания совета директоров банка по этому вопросу – 5 сентября 2018 года.

ЕБРР напоминает, что кредитная линия организована международным инвестбанком Goldman Sachs и гарантирована Американской правительственной организацией по финансированию развития OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

Средства предоставляются под закупку компанией газа в летний период.

Предполагается, что реализация проекта позволит "Нафтогазу" закупить газ в объеме до 4% годового потребления Украины.