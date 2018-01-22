ЕБРР в 2017г инвестировал в Украину EUR800 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году инвестировал в Украину EUR800 млн, что на 37% больше, чем годом ранее, сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

"Это значительный подъем с 2016 и сильный старт для 2018 года. Мы надеемся достичь показателей 2014-го и 2015 годов, когда инвестиции превышали EUR1 млрд", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам Ш.Аджунера, объем инвестиций в 2018 году будет зависеть от нескольких причин, в том числе от приватизационного процесса.

"Я думаю, что в этом контексте принятый на прошлой неделе в парламенте закон о приватизации, позволит привлечь больше крупных иностранных инвесторов", - подчеркнул Ш.Аджунер.

Ранее директор ЕБРР в Украине высказывал мнение, что инвестиции банка в реализацию украинских проектов в 2017 году могут достичь EUR1 млрд.

Как сообщалось, в 2017 году Украина стала третьим крупнейшим получателем кредитов ЕБРР после Турции, получившей EUR 1,54 млрд кредитов, а также Египта с показателем EUR 1,41 млрд кредитов в 2017 году.