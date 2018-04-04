ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2018 году реализовать в Украине около 25-30 новых проектов финансирования, сообщил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Мы намерены активизировать свое присутствие и всегда открыты для бизнеса",- сказал он.

В свою очередь глава департамента транспорта ЕБРР Сью Барретт добавила, что из указанного количества три-четыре проекта на EUR100-200 млн будут реализованы в транспорте и инфраструктуре.

Как сообщалось, ЕБРР в 2017 году инвестировал в Украину EUR800 млн, что на 37% больше, чем годом ранее. Таким образом Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим получателем кредитов ЕБРР после Турции, получившей EUR 1,54 млрд кредитов, а также Египта с показателем EUR 1,41 млрд кредитов в 2017 году.

Всего за время своего присутствия в Украине – 25 лет – ЕБРР инвестировал в страну в общей сложности EUR12 млрд.