ЕБРР выделил 10 украинским компаниям EUR400 тыс. на поддержку климатических разработок

10 украинских компаний получили ваучеры на сумму EUR400 тыс. безвозвратной финансовой помощи на развитие и доработку технологий, снижающих выбросы парниковых газов и уменьшающих использование энергоресурсов в рамках программы "Климатические инновационные ваучеры" (КИВ) от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил советник Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению на сайте КИВ, компании направят полученные средства на развитие и доработку технологий, снижающих выбросы парниковых газов и уменьшающих использование энергоресурсов в агросекторе, коммунальном хозяйстве, транспортной отрасли, аэрокосмической отрасли и других секторах.

Команда общественной организации Greencubator, уполномоченной ЕБРР для отбора среди частных компаний проектов по снижению вредных выбросов в окружающую среду или сокращению энергопотребления, отобрала победителей второго этапа КИВ из более 40 украинских компаний, подавших свои предложения на конкурс. В отборе приняли участие отраслевые эксперты и представители киевского и лондонского офисов ЕБРР.

Согласно сообщению исполнительного директора 1991 Open Data Incubator Евгении Клепы на ее странице в Facebook, ими стали такие компании: Auto Enterprise, Des Electronics, "Экопрод", "Прана", "Ротор", SolarGaps, X-bim 3D, "Юнаскo Украина", а также проект New Energy Максима Карпаша.

Программа "Климатические инновационные ваучеры" с общим фондом в EUR1 млн, поддерживает украинских разработчиков дружественных климату технологий. К концу 2018г программа планирует оказать поддержку около 50 инновационным проектам в Украине.