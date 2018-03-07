ЕИБ выделил EUR16,4 млн на поддержку высшего образования и муниципальной инфраструктуры в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и фонд содействия муниципальным инвестициям в проекты по энергоэффективности Е5Р подписали соглашения о финансировании на общую сумму EUR16,4 млн поддержки высшего образования и муниципальной инфраструктуры Украины.

"Эта помощь будет использована для обновления учебных учреждений. Будут модернизованы фасады, вентиляционные системы, обогрева и освещения... Второе соглашение касается теплоснабжения Кривого Рога: будут установлены счетчики на уровне потребителей", - сказал вице президент ЕИБ Вазиль Худак на церемонии подписания соглашения о финансировании в среду в Киеве.

Согласно проекту, EUR10 млн будут выделены на улучшение энергоэффективности в 7 университетских заведениях Украины, а EUR6,4 млн - на обновление системы теплоснабжения Кривого Рога.

E5P - это мультидонорский фонд для содействия муниципальным инвестициям в проекты по энергоэффективности и защите окружающей среды в регионе Восточного партнерства, который охватывает Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.