Экономика Украины демонстрирует рост 9 кварталов подряд - Порошенко

Экономика Украины демонстрирует рост 9 кварталов подряд. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Николаев. "Сегодня 9 кварталов подряд украинская экономика демонстрирует рост: 2,1, 2,5, а в первом квартале 2018 года украинская економика растет уже 3,1%. Сделаны огромные шаги по увеличению как минимальной, так и средней зарплаты", - отметил он. Порошенко подчеркнул, что украинцы не должны ехать заграницу, а зарабатывать "достойные деньги" в Украине. "Принципиальная позиция - украинцы не должны ехать заграницу, а здесь, дома, зарабатывать достойные деньги. И это есть моя политика как президента - решительное поднятия зарплат и пенсий", - заявил Порошенко.

