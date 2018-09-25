Экономика Украины в ближайшие годы будет расти на 3% - консенсус-прогноз

Валовый внутренний продукт Украины (ВВП) вырастет на 3,1% по итогам 2018 года, на 3% в 2019 году, на 3,1% в 2020 году и на 3,9% в 2021 году. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

Эксперты также прогнозируют сокращение роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 9,5% в 2018 году, 7,4% - в 2019 году, 6% - в 2020 году и 5% - в 2021 году.

Среди главных рисков для экономики Украины на период прогноза, эксперты выделили:

Внешние риски: неполучение запланированного финансирования от МВФ, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, в частности, активное военное противостояние на востоке страны

Внутренние риски: усиление девальвационных тенденций на валютном рынке, недостаточно быстрое проведение реформ, сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков.

Консенсус-прогноз - это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Напомним, проекте госбюджета-2019, который правительство подало в парламент, предусмотрен рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3946,9 млрд грн, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107,4%, индекс цен производителей (декабрь до декабря предыдущего года) – 110,1%.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост мирового ВВП в 2018 году на 3,3% и на 3,1% в 2019 году.