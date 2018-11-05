Экс-глава ЕБРР в Украине возглавил Наблюдательный совет Укрэнерго
Бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер возглавил Наблюдательный совет НЭК Укрэнерго. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Заместителем главы наблюдательного совета избран заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир. Сооветствующие решения приняты на заседании Наблюдательного совета 2-3 ноября. Перед заседанием все члены Наблюдательного Совета подписали соответствующие контракты с ГП НЭК Укрэнерго.
Кроме этого, Наблюдательный совет подтвердил полномочия Всеволода Ковальчука как временно исполняющего обязанности директора ГП НЭК Укрэнерго и определил график своих заседаний на этот и следующий год.
Напомним, 3 октября Кабинет министров на заседании утвердил наблюдательный совет НЭК Укрэнерго. 19 октября Министерство энергетики и угольной промышленности назначило наблюдательный совет компании Укрэнерго. По материалам ЛІГАБізнесІнформ