Экс-главу ГФС Мирослава Продана отпустили на поруки

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану. Он вышел под поручительство ряда депутатов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила у суда меру пресечения для Продана в виде ареста на 60 суток с альтернативой залога размером около 89 миллионов гривен.

Но судом было избрано меру пресечения в виде поручительства.

"Суд постановил применить к Продану меру пресечения в виде поручительства", - заявила судья Ирина Усатова.

Соответствующее решение в суде приняли около полуночи 4 декабря.

Среди поручителей Продана значатся девять народных депутатов, семь из которых были на заседании: Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко и другие.

Также Продану запрещено судом менять место жительства. Он обязуется носить электронный браслет.

Ранее в САП заявляли, что соответственно ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (приобретение должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а также передача им таких активов любой другому лицу, совершенными должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

19 ноября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывшему председателю Государственной фискальной службы Мирославу Продану могут объявить еще одно подозрение.

17 ноября Мирослав Продан заверил, что не намерен скрываться от следствия и вернется в Украину сразу же после завершения лечения и периода реабилитации. 13 ноября Мирослав Продан заявил, что в связи с острой необходимостью выехал за границу для проведения медобследования.

5 сентября Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана и объявил конкурс на эту должность.

В августе сообщалось, что исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана подозревают в незаконном обогащении: он якобы купил курортный комплекс в Турции.По материалам #Буквы