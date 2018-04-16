Экс-руководителя "Укргазбанка" подозревают в присвоении 100 млн грн

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в присвоении 100 млн гривен одному из бывших руководителей "Укргазбанка".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. "Генпрокуратурой сообщено о подозрении одному из бывших руководителей АБ "Укргазбанк", - сказано в нем.

О подозрении сообщено в рамках досудебного расследования растраты должностными лицами банка государственных средств в особо крупных размерах по предварительному сговору и фиктивного предпринимательства для прикрытия незаконной деятельности.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008-2010 годов бывший заместитель председателя правления АБ "Укргазбанк" по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ "Укргазбанк" организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн гривен и с целью дальнейшего завладения указанными средствами. 13.04.2018 следователями департамента сообщено о подозрении бывшему руководителю банка в совершении уголовных преступлений", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.