Эксперт: Разделение действующих тарифов поможет потребителю узнать на какую коммунальную услугу направлются средства

Разделение действующих тарифов на отопление и воду на несколько составляющих поможет потребителю узнать, куда направляются средства за ту или иную коммунальную услугу.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Все это объясняется введением рыночных механизмов и разделением функций компаний, которые предоставляют соответствующие услуги. Можно было сохранить одну большую платежку, и потом не знать, куда направляются средства, и почему нужно платить ту или иную сумму, хотя соответствующие услуги не предоставляются. Раньше сумма за ту или иную услугу шла в один дырявый мешок. И сложно было проследить, поступили ли деньги на счет конкретной компании или нет. Теперь же жилищно- коммунальные услуги будут направляться по разным местам, к непосредственным поставщикам этих услуг. Думаю, что у любого возникнут вопросы, если он платит какую-то сумму, но не видит никакого результата от того, что эта она предоставляется, как исправить ситуации. Ведь качество той или иной услуги является низким",- сказал Г. Рябцев.

Он уточнил, что благодаря раздельной платежке будет понятно, кому можно будет выдвинуть претензии.

"Не к абстрактному поставщику коммунальных услуг, а к конкретной компании, которая например, занимается вывозом мусора или уборкой придомовых территорий. Такое дробление коммунальных платежей привязывает услугу к платежу. И повышает ответственность поставщика. Другое дело, что это все должно работать в идеале. До сих пор рынок ЖКХ представляется властями, как нечто, что объединяет одну часть участников этого рынка. То есть поставщиков, производителей и при этом права потребителей систематически ущемляются. Их просто сбрасывают со счетов. Когда устанавливается уровень тарифов, то речь идет только об их экономической обоснованности. Никто не говорит об их прозрачности. Они должны быть понятными и подъемными для большей части потребителей. Только тогда, можно говорить, что рыночные отношения являются цивилизованными и говорить о европеизации Украины",- резюмировал Г. Рябцев.