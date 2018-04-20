Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение гривны

Курс гривни к концу текущего года может составить 29 грн/$1, полагает председатель правления Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) Сергей Черненко.

"В своих прогнозах мы ставим умеренно консервативные ожидания – к концу года курс 29 грн/$1. Мы считаем, что инструментов для того, чтобы справиться с пиковыми выплатами (по внешнему долгу ), у правительства достаточно много", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил С.Черненко, Украина должна осуществить рекордные выплаты по внешнему долгу в текущем и будущем годах. Кроме того, приближаются президентские и парламентские выборы.

При этом банкир добавил, что курс гривни в связи с сезонными факторами укрепляется с января до конца августа, а затем ослабевает и достигает пикового значения девальвации в декабре.