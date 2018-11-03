Експерти з МВФ їдуть консультувати Україну щодо Держбюджету-2019
У період з 4 по 9 листопада команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду приїде в Київ для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.
Про це у суботу заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, пише Українська правда.
"За зверненням влади, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік у контексті нещодавньої домовленості на рівні місії Фонду", - сказав він.
Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.