Эксперты подсчитали, сколько Россия тратит на Крым

Аннексированный полуостров "съедает" пятую часть российского бюджета, выделенного на все регионы. Также из-за санкций РФ теряет до 50 миллиардов долларов в год.

Россия тратит на Крым не менее 2,3 миллиарда долларов в год. При этом потери РФ из-за аннексии полуострова составляют от десяти до 50 миллиардов долларов в год, пишет аналитическое издание EurasiaNet.

При этом, в ближайшие годы размер прямой финансовой помощи Москвы Крыму будет только расти.

"Крым станет одной из самых дотационных территорий, а потенциала для заработка денег своими силами у него нет", - отмечают аналитики.

На основе данных российского Минфина издание подсчитало, что с 2015 за три года аннексированный Крым потратил 297,5 миллиарда рублей, полученных от России на дотации, субсидии и субвенции. К тому же, в 2014 году сразу после аннексии РФ дала Крыму почти 13 миллиардов рублей.

Таким образом, общие прямые переводы из России в Крым составили 310,6 миллиарда рублей или 5,5 миллиарда долларов.

Кроме того, в Крым поступили 172 миллиарда рублей от российской госпрограммы "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя".

Аналитки отмечают, что объем поддержки регионов из бюджета России в 2017 году составил 612,8 миллиарда рублей, а значит, что Крым получил пятую часть.

Кроме того, эксперты указывают на косвенные потери России после аннексии Крыма. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин в 2015 году прогнозировал, что в ближайшие 3-4 года Россия потеряет до 150-200 миллиардов долларов.

Президент Американского совета по внешней политике Илан Берман считает, что потери составляют десять миллиардов долларов в год.

Санкции против Крыма. Что запретили США и Евросоюз

Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джейзари, который занимается вопросами негативного влияния односторонних принудительных мер, в апреле 2017 года оценивал потери России в 55 миллиардов долларов за три года.

В ближайшие годы стоимость содержания Крыма для России будет только расти, отмечает издание.

С 2017 по 2020 год ежегодный размер безвозмездных поступлений из российского бюджета вырастет до 150,3 миллиарда рублей.

"По-видимому, российскому бюджету придется и дальше изыскивать средства на финансирование полуострова. Внутренних источников для покрытия потребностей у Крыма практически нет", - подводят итог аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин сделал новое неожиданное заявление по Украине - о готовности передать Киеву оставшуюся в Крыму военную технику.