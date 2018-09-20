Электроэнергия в Украине может подорожать в два раза

Цены на электроэнергию для населения необходимо повысить, так как актуальный тариф покрывает только 50% стоимости электроэнергии. Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко, сообщает "Укринформ".

"Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения", - считает Коваленко.

Как известно, в апреле 2017 года был принят закон "О рынке электрической энергии".. Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Между тем в расчетах НКРЭКУ говорится, что тарифы на электроэнергию для украинцев должны быть на 49% выше. При этом регулятор подчеркнул, что сейчас украинцы платят за электроэнергию в разы меньше, чем жители Европы. По материалам UBR.