Электронные визы в Украину подорожают до 85 долларов

Кабинет министров с 1 января 2019 года решил расширить перечень оснований для оформления электронной визы и увеличить тарифную ставку консульского сбора с 65 до 85 долларов. Об этом говорится в постановлении правительства, передает пресс-служба ведомства.

Кабмин одобрил изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми предусматривается применение ряда новых процедур с 01 января 2019 года.

Так, правительство решило увеличить тарифную ставку консульского сбора за оформление е-виз с 65 до 85 долларов и отменить оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса". Отмечается, что таким путешествующим с апреля 2018 года МИД централизованно оформляет электронные визы.

Кроме того, Кабмин с января следующего года расширит перечень оснований для оформления электронной визы. "В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ", - говорится в постановлении. По материалам 112.ua