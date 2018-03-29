ЕС в апреле выделит Украине 50 млн евро на проекты Фонда энергоэффективности

В начале апреля запланировано подписание технической соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине 50 млн евро на проекты Фонда энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, ЕС готов дополнительно выделить 50 млн евро и в 2019 году. "Думаю, в начале апреля мы подпишем техническое соглашение о предоставлении Украине 50 миллионов евро, которое, в том числе, предусматривает привлечение Евросоюзом независимой аудиторской компании для верификации проектов. Также ЕС готов выделить дополнительные 50 миллионов евро в 2019 году. Проект такого дополнительного договора уже было получено в марте", - отметил Зубко. По его словам, в этом договоре с ЕС важна не сумма, а срок его действия. "Евросоюз готов пять лет сопровождать Фонд, а мы сможем все это время дополнительно привлекать к нему доноров. Например, правительства Дании и Швеции заинтересованы предоставлять техническую и финансовую поддержку", - отметил Зубко. Напомним, ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк и Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P) подписали соглашение о предоставлении Украине 16,4 млн евро на повышение энергоэффективности.

