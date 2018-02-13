ЕСПЧ отклонил иски жителей оккупированного Донецка против Украины

Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. Суд объединил 7 похожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке.

Как сообщает Европейская правда, против Украины выступили семеро пенсионеров и получателей социальной помощи, от 1926 до 1960 г. р., которые прекратили получать социальные выплаты из бюджета в 2014 году, после оккупации Донбасса. Трое из них в 2015 году обратились к украинскому правительству насчет возобновления социальных выплат, другие этого не сделали.

Ни один из истцов не оспаривал в украинских судах решение правительства о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия - из-за российской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО. Именно на это дончане пожаловались в Страсбург: по их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд насчет возобновления социальных выплат.

Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы, став на сторону Украины. Кроме того, ЕСПЧ отклонил жалобу на то, что невыплата пенсий и социальных выплат является нарушением права заявителей на жизнь.

Стоит заметить, что это уже второе решение ЕСПЧ, связанное с конфликтом на Донбассе. Первое было вынесено летом 2017 года, оно было связано с потерей контроля над Луганском. Сейчас ЕСПЧ сослался на это предыдущее решение, пояснив, что Донецк - так же, как и Луганск - находится вне контроля правительства, и поэтому надлежащее функционирование системы правосудия здесь невозможно. По мнению Суда, Украина сделала все возможное, чтобы восстановить этот контроль.

Также в Страсбурге говорят, что украинская власть "сделала все шаги, которые следовало ожидать, чтобы обеспечить доступ к системе правосудия (на контролируемой территории) для граждан тех территории, которые находятся вне правительственным контролем".