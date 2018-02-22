Евро вскоре станет более "привлекательной" валютой, чем доллар - аналитик

По оценкам "Альпари", в среднесрочной перспективе евро является более привлекательной валютой, чем доллар, так как внутренний европейский негатив уже отыгран, а европейская экономика пока на подъеме, которому не помешала нулевая процентная ставка. По самой востребованной в мире валютной паре EUR/USD в ближайший месяц вероятный коридор значений составит 1,22-1,26. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента финансового брокера "Альпари". "Процентные ставки в США, скорее всего, будут повышены на мартовском заседании ФРС. Но мы полагаем, что это не станет сигналом для всего остального мира продавать все валюты и бежать в доллар", - сказала она. Мильчакова сообщила, что вчера, 21 февраля, в США был опубликован протокол январского заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС), что повлекло незначительное падение американских фондовых индексов (индекс Dow Jones понизился на 0,67%, индекс S&P упал на 0,55%). При этом курс доллара США по отношению к мировым резервным валютам отреагировал на публикацию сдержаннее, чем можно было ожидать. Однако, с оглядкой на отношение к курсу доллара со стороны Федеральной резервной системы и Министерства финансов США, можно утверждать, что новый глава ФРС Джером Пауэлл выполнит свое обещание относительно трехразового повышения процентной ставки в этом году, возможно даже, что ставка будет повышена четыре раза, в случае, например, роста уровня инфляции. Кроме того, пояснила эксперт, фондовые рынки в США обеспокоены тем, что налоговая реформа президента Трампа еще больше будет способствовать увеличению числа рабочих мест, а это приведет к росту заработных плат и более сильному росту цен потребительских товаров, и тогда уже главной экономической проблемой США станет не дефляция, как раньше, а инфляция. Говоря о разном отношении к курсовой политике со стороны ФРС и Минфина, Мильчакова напомнила, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр финансов США Стивен Мнучин открыто заявил, что сильный доллар не помогает экономическому росту в США. В то же время, действия резервной системы говорят о прямо противоположном ее отношении к стабильности государственной валюты Америки, которую "резервники" стараются сохранить путем повышения учетных ставок. Тем не менее, не все мировые валюты негативно отреагировали на публикацию протокола январского заседания ФРС. Так, евро сегодня растет по Напомним, в пятницу, 16 февраля, доллар подешевел до самых низких уровней более чем за три года против корзины валют, получив крупнейший еженедельный спад курса за два года, поскольку негативные настроения компенсировали любую поддержку, которую доллар может извлечь из повышения доходности казначейских облигаций.

