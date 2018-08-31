Европейский союз предпримет ответные меры в случае введения США пошлин на импорт автомобилей из стран ЕС. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

В частности, Юнкер отметил, что надеется на соблюдение президентом США Дональдом Трампом июльских соглашений, согласно которым Вашингтон воздержится от пошлин на импорт автомобилей. Отметим, накануне Трамп отказался от предложения ЕС об устранении тарифов на автомобили и заявил, что в торговле Европа почти также плоха, как и Китай.

В то же время Юнкер подчеркнул, что Евросоюз предпримет ответные меры, если США нарушат сделку.

"Тогда мы тоже это (введение пошлин на импорт автомобилей, - ред.) сделаем", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили о готовности снизить до нуля пошлины на импорт товаров из США.

До этого представитель Европейской комиссии Даниэль Росарио призвал Трампа не угрожать новыми пошлинами. Он также отметил, что ЕС готов немедленно отреагировать в случае введения США дополнительных пошлин