Евросоюз за четыре года предоставил Украине 700 млн евро гуманитарной помощи - Могерини

Евросоюз, начиная с 2014 года предоставил Украине 700 млн евро гуманитарной помощи для граждан, проживающих на территории, страдающей от конфликта. Об этом заявила вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини на брифинге.

"ЕС предоставил 700 млн евро гуманитарной помощи для граждан, проживающих на территории, страдающей от конфликта. Это также включает новый транш 24 млн евро, которые ЕС передает для продление специальной мониторинговой миссии ЕС. И мы сейчас также работаем над новым пакетом поддержки общим объемом в 16 млн евро. Это свидетельствует, что мы оказываем не только финансовую поддержку, но также и поддержку в отношении человеческого ресурса и все это направлено на обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины, что важно также и для безопасности ЕС", - заявила Могерини.

Как сообщалось, Еврокомиссия поддержала выделение Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд евро.