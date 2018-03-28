ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации на 2018 год

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил список из почти 600 объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и. о. председателя фонда Виталий Трубаров. "Фонд утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. Всего - около 600 объектов", - написал он. Согласно приказу ФГИ, перечень разделен на 5 блоков в соответствии со статусом объектов: - перечень государственных пакетов акций (долей) предприятий, основанных на базе объединения имущества разных форм собственности; - перечень единых имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, в том числе, переданных в аренду; -перечень отдельного имущества; -перечень объектов незавершенного строительства и законсервированных объектов; - перечень объектов социально-культурного назначения. В частности, согласно списку, для приватизации предлагаются такие предприятия, как: "Львовский завод" Автопогрузчик", "Новораздольское горно-химическое предприятие "Сера", "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал", "Индустриальная стекольная компания", "Машиностроительный завод "Аметист" , "Тернопольский завод" Орион".

