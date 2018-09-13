ФГВФЛ выступает за поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения с 2019г.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает в следующем году приступить к поэтапному увеличению гарантированной суммы возмещения с 200 тыс. грн до 500-800 тыс. грн, сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.

"Оно (увеличение гарантированной суммы возмещения - ИФ) должно быть постепенным, его нужно закрепить законом, чтобы потом не было путей к отступлению. На сегодняшний день мы считаем, что нужно выходить поступательно с цифрой 500-800 тыс. грн суммы гарантирования с 2019 года", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом К.Ворушилин добавил, что для повышения гарантированной суммы возмещения нужно иметь сильную экономику.

"Сейчас у нас есть определенная уверенность в стабильности сектора, поэтому мы за то, чтобы потихонечку увеличивать сумму гарантирования. Это дополнительно даст приток вкладов в банковский сектор, даст возможность тому же Минфину делать заимствования у банков через облигации. Все взаимосвязано", - сказал К.Ворушилин.

Он также сообщил, что за 20 лет своего существования ФГВФЛ выплатил возмещения вкладчикам на сумму 93,8 млрд грн. Для выплаты возмещений в кризисный период ФГВФЛ пришлось привлекать заемные средства.

"Касательно долга Нацбанка, то там осталось 2,5 млрд грн, но они покрыты гособлигациями, которые были собственностью Фонда еще до кризиса 2013 года. Поэтому проценты по кредитам и проценты по облигациям "схлопываются", и мы не считаем это нагрузкой. Только закончится срок по этим облигациям, будут погашены и облигации, и кредиты НБУ. Что касается Минфина, то у нас осталось основного долга 58,5 млрд грн, не считая процентов под 10-12,5%. Получается, что мы привлекли финансирование на 59,5 млрд грн, а должны вернуть 145 млрд грн! Аморально было навешивать с помощью МВФ нам такие ставки заимствований", - сказал К.Ворушилин.

Он также напомнил, что ФГВФЛ начал досрочно погашать векселя, выданные в обмен на ОВГЗ, выпуск которых был осуществлен для предоставления кредитов ФГВФЛ в 2014-2016 гг.

"Мы боролись за досрочное погашение векселей Минфину, чтобы снизить нагрузку, и Кабмин, наконец, принял постановление. Мы уже осуществили первую операцию на 1 млрд грн… Мы ждем конца года, и излишек мы будем стараться при первой возможности вернуть Минфину", сказал он.