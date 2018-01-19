Финплан "Нафтогаза" не учитывает возможности закупки газа у "Газпрома" - Насалик

Финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" не учитывает возможности закупки газа у российского "Газпрома", заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании парламента в пятницу.

"По поводу заявления руководителя "Нафтогаза" о возможности закупки газа у РФ … Пункт первый: НАК "Нафтогаз Украины" не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никаким образом не синхронизовал свое заявление с министерством, формирующим государственную политику. Пункт третий: правительство, принимая финансовый план "Нафтогаза", никак не рассматривало возможность закупки российского газа", - сказал он.

Министр добавил, что за счет наращивания добычи газа ПАО "Укргазвыодобування" правительство планирует свести к нулю любой импорт газа для покрытия нужд населения.

"Украине удалось за 1,5 года для PSO уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м. И мы, развивая "Укргазвыдобування", вообще рассматриваем возможность, что к концу года этот дефицит в 0,9 млрд куб. м будет отсутствовать. Формулируя цену газа для населения … мы уже не будем связываться с импортным паритетом – для PSO нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным", - подытожил он.

Как сообщалось со ссылкой на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, компания готова начать закупку природного газа у "Газпрома" уже в первом квартале 2018 года.