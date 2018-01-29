Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной 1,9 млрд долларов транша МВФ в этом году

Агентство Fitch Ratings считает, что повышение учетной ставки Национальным банком Украины свидетельствует о намерении регулятора "укротить инфляцию" и повысить макроэкономическую стабильность в стране. Об этом говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение ставки показывает, что НБУ по-прежнему сфокусирован на устойчивом снижении инфляции… Независимая и надежная денежно-кредитная политика, а также приверженность центробанка сохранению гибкости обменного курса, способствует повышению устойчивости экономики к внешним шокам, улучшению потребительского доверия и других макроэкономических показателей", - сообщается в пресс-релизе. Эксперты агентства подчеркивают, что наличие стабильной и эффективной монетарной политики особенно важно на фоне задержки получения очередного транша Международного валютного фонда. В то же время, по мнению аналитиков, назначение нынешнего исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия на должность позволит повысить уверенность в стабильности монетарной политики Нацбанка в ближайшее время. При этом, Fitch не называет конкретных сроков получения Украиной очередного транша, но высказывает уверенность в том, что 1,9 млрд долларов от МВФ поступят в Украину в этом году. Однако, насчет получения следующих частей финансирования, аналитики Fitch Ratings не смогли озвучить никаких прогнозов в связи с тем, что в 2019 году в Украине пройдут парламентские и президентские выборы, и поэтому будет наблюдаться некоторое снижение активности политических сил в плане ускорения реформ. "Предстоящие в ближайшее время выплаты по внешним долговым обязательствам видятся осуществимыми. В то же время, сохранение сотрудничества с МВФ и другими многосторонними кредиторами является ключевым фактором для обеспечения доступа Украины к внешнему финансированию, особенно на фоне роста госрасходов на обслуживание внешних обязательств в 2020-2021 годах", - отмечает Fitch. Fitch также отмечает, что решение НБУ слабо отразится на рейтингуемых агентством украинских компаниях, поскольку большинство таких компаний привлекает финансирование в иностранной валюте и ориентированы на экспорт, кроме ДТЭК. Напомним, Национальный банк Украины резко повысил учетную ставку с 14,5% до 16%. Такое решение было раскритиковано главой Совета НБУ Богданом Данилишиным, поскольку, по его мнению, это приведет к усилению инфляционных рисков на фоне задержки выделения очередного транша макрофинансовой помощи от МВФ.

