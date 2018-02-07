Forbes составил рейтинг криптобогачей

Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте.

Журнал не называет точное состояние участников рейтинга, а указывает лишь примерный диапазон.

Всего в список Forbes вошли 19 человек.

Рейтинг возглавил Крис Ларсен - сооснователь Ripple, криптовалютной платформы для платежных систем. Его состояние оценивается в $7,5-$8 млрд. Второе место занял Джозеф Лубин, основатель криптовалютной платформы ConsenSys ($1-5 млрд), на третьем Чанпен Чжао - директор криптообменной биржи Binance ($1,1-2 млрд). На четвертом месте в списке - братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, их состояние оценивается в $900-$1,1 млрд.

В рейтинге на 17 месте оказался также изобретатель валюты Ethereum Виталий Бутерин. Ethereum - вторая по популярности криптовалюта в мире после Bitcoin. Капитал Бутерина, составляет $400-500 млн.