"Газпром" должен "Нафтогазу" 110 млн долларов за невыполнение решения арбитража

Сумма штрафа российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража выросла до 110 млн долларов. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"По нашим расчетам только сама сумма компенсации, которую они ("Газпром") нам должны заплатить, уже превышает 110 миллионов долларов", - добавил он.

По словам Витренко, именно такую ​​сумму составляет разница стоимости газа, который "Нафтогазу" приходится покупать на европейском рынке из-за невыполнения "Газпромом" решения арбитража о поставках Украине газа по цене, которая должна была быть по измененному в суде контракту.

"Сейчас в результате решения Стокгольмского арбитража "Газпром" должен был нам продавать газ, начиная с марта, по цене на уровне немецкого рынка. "Газпром" не выполняет свои обязанности, решение арбитража и соответственно не поставляет газ, поэтому мы покупаем газ на европейском рынке. Мы уже начали новый арбитраж и через арбитраж заставим "Газпром" компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке и стоимостью газа, которая должна была быть по измененному в арбитраже контракту", - сказал Витренко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по "транзитному" иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,5 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

"Газпром" подал в арбитраж ответ на требования "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит.