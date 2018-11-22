Газпром намерен полностью загрузить "Турецкий поток" в 2022 году

Российский "Газпром" определился с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку", который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через эти страны. В Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021 года и в Словакию во второй половине 2022 года. Процедура предусмотрена законодательством ЕС (NC CAM) и нужна для строительства новых газопроводов. Оператор предлагает участникам рынка купить будущие мощности, по завершении аукциона обязан построить их к указанному сроку, а покупатели - оплатить после через тариф на прокачку.

Так, "Булгартрансгаз" в декабре собирается провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию. Мощность на входе, которая предлагается к бронированию с 1 января 2020 года на 20 лет, составляет 15,8 млрд кубометров в год (что полностью соответствует мощности одной нитки "Турецкого потока"), на выходе - 4 млрд кубометров, при этом с 1 января 2021 года она должна увеличиться до 11 млрд кубометров.

Для поставки этих объемов из Турции через Болгарию будет использована часть существующей инфраструктуры в реверсном режиме. Возле компрессорной станции "Провадия" на северо-востоке страны будет построена станция "Новая Провадия", и от нее проложен новый газопровод длиной 474 км и давлением 7,5 МПа, которое будет поддерживаться еще одной КС "Расово" возле границы с Сербией. Газопровод будет пересекать границу в районе города Заечар. Этот маршрут почти полностью повторяет маршрут болгарской части так и не реализованного "Южного потока". Стоимость расширения системы составит 1,63 млрд долл.

Операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Было забронировано 4,3 млрд кубометров на входе в систему Словакии со стороны Венгрии, что должно увеличить возможности перетока газа между странами до 5 млрд кубометров в год. Также забронированы мощности на входе в систему Австрии из Словакии в объеме 3,8 млрд кубометров в год. Процедуры в рамках аукционов еще полностью не завершены, это должно произойти к марту 2019 года.

Как отмечает издание, "Газпром" собирается запустить обе нитки "Турецкого потока" в эксплуатацию уже с 2020 года (морская часть газопровода построена).

Однако вторая нитка, предназначенная для поставок на Балканы, в 2020 году будет загружена только частично - для поставок в Болгарию, Грецию и Сербию,- а полной загрузки достигнет в 2022 году. Как именно будут организованы поставки в Грецию, не вполне ясно: можно снабжать ее через Болгарию, но это означает крюк при транспортировке газа. По материалам Минпром.