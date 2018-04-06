"Газпром" не будет платить "Нафтогазу" штраф до рассмотрения апелляции - Минэнерго России

Российский "Газпром" не станет платить украинскому "Нафтогазу" назначенный Стокгольмским арбитражем штраф до решения апелляционного суда шведского округа Свеа

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает "РБК- Украина".

"Сейчас подана апелляция на решение Стокгольмского арбитража в окружной суд Свеа в Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд юристов "Газпрома", решение по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой", - сказал Новак.

Российский министр также добавил, что "Газпром" будет мониторить ситуацию до вынесения вердикта апелляционного суда.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.

В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого "Газпром" объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Польша начала срочные поставки газа в Украину.

"Газпром" не прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении договоров.

Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.

В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь согласованный газ. Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.

В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.

Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.

В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.

"Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража. ЕС обещает помощь Украине в исполнении решения Стокгольмского арбитража.