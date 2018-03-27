Российский "Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража относительно поставки и транзита газа через Украину, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам переговоров с "Газпромом", состоявшихся на прошлой неделе.

"Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража от декабря прошлого года, и отказывается подтвердить выплату $2,6 млрд согласно решению арбитража по транзитному контракту от февраля текущего года", - отметили в "Нафтогазе".

В НАК напомнили, что оба решения Стокгольмского арбитража являются окончательными и обжалованию не подлежат.

По данным "Нафтогаза", на переговорах представители "Газпрома" озвучили желание внести в контракты с "Нафтогазом" поправки, противоречащие решениям международного арбитража, или же расторгнуть контракты с украинской компанией. "Нафтогаз" считает такую позицию неприемлемой и отклонил предложения "Газпрома", - отмечают в НАК.

Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.

"Отказ "Газпрома" соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность "Газпрома" как партнера европейской газовой отрасли", - резюмирует главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, ЕК ждет выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража.