"Газпром" ответил на угрозы США сорвать строительство "Северного потока-2"

В российские компании "Газпром" уверены, что несмотря на намерения Соединенных Штатов Америки сорвать строительство "Северного потока-2", газопровод будет достроен.

Об этом рассказал изданию "Коммерсант" руководитель компании Алексей Миллер.

Отвечая на слова посла США в ЕС Гордона Сондленда о том, что Дональд Трамп имеет достаточно возможностей остановить строительство "Северного потока- 2", Миллер сказал: "Ну вы же все сами видите: 200 километров уже построили. И остальное достроим".

Напомним, ранее во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом министр энергетики США Год Перр сообщил, что Соединенные Штаты Америки против строительства Россией "Северного потока-2" и "Турецкого потока" - газопроводов в Европу в обход Украины и могут помешать России поставлять газ в Европу.

ВидеоПарубий во время встречи с Меркель осудил строительство "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с Ангелой Меркель осудил строительство Nord Stream 2. По материалам ТСН.ua