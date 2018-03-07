"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату для переговоров о разрыве контрактов

Российская газовая компания "Газпром" предложила НАК "Нафтогаз Украины" дату для проведения переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом заявил замглавы правления "Газпрома" Александр Медведев, передают российские СМИ.

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", - сказал Медведев, но не назвал при этом конкретной даты.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" направил "Нафтогазу" уведомление о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. До этого глава российской компании Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" начинает в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины". Он также заявил, что арбитраж вынес решение по транзиту в пользу "Нафтогаза" якобы в связи с тем, что в Украине "резко ухудшилась экономическая ситуация".

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. Продолжение действия контрактов для "Газпрома" - экономически нецелесообразно и невыгодно", - сказал Миллер.