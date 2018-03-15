"Газпром" впервые в 2018 поднял давление на входе в ГТС Украины до контрактного уровня

Российская компания "Газпром" впервые в 2018 году подняла давление на входе в газотранспортную систему Украины до минимального контрактного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укртрансгаз". "По состоянию на вчера ("Газпром", - ред.) продолжал не выдерживать (необходимые показатели давления газа на входе в ГТС, - ред.). Давление было на уровне 55-56 кгс/кв. см в последние дни. Сегодня по состоянию на 13:00 практически дотягивает до контрактных показателей - 59,8 кгс/кв. см. Впервые в этом году", - сообщили в "Укртрансгазе". По данным компании, с начала 2018 года "Газпром" игнорировал технические обязательства по контракту на транзит газа с "Нафтогазом" по соблюдению давления газа в магистральных газопроводах на входных точках на российско-украинской границе. В последнее время давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС колебалось от 50,3 кгс/кв. см до 56 кгс/кв. см. Отметим, транзитный контракт предусматривает обеспечение российской стороной давления газа в магистральных газопроводах на входной точке ГИС "Суджа" в диапазоне 60-65 кгс/кв. см. Напомним, в начале марта сообщалось, что "Газпром" снизил давление и усложнил транзит газа в страны Европейского союза. На данные меры российская компания пошла после проигрыша "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

