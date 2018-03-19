Генпрокурор и представитель "Новой пошты" договорились сотрудничать для минимизации рисков переправки запрещенных товаров

В ходе встречи генпрокурора Украины Юрия Луценко с соучредителем группы компаний "Нова Пошта" Вячеславом Климовым стороны обсудили ситуацию с проведением обысков на базах лидера экспресс-доставки в Украине и выразили заинтересованность в законной организации его работы.

"Генпрокурор и представитель "Новой пошты" договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, минимизации рисков переправки запрещенных товаров и предотвращения возможных незаконных финансовых услуг с целью уклонения от налогообложения. Для этого будут проведены рабочие встречи юристов и финансистов "Новой пошты" с представителями Генпрокуратуры, а также организованы контрольные закупки товаров и услуг", - сообщает в понедельник спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своей странице в "Фейсбук".

В ходе встречи, информирует А.Лысенко, представитель частного оператора экспресс-доставок подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на базах "Новой пошты" в нескольких городах страны были корректными, не сопровождались спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата.

"Ю.Луценко ознакомил В.Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой пошты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе переводов денежных средств", - написал спикер Генпрокуратуры.

Стороны выразили заинтересованность в законной организации работы одного из крупнейших операторов экспресс-доставок в Украине.

Как сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины 16 марта проводила обыски в помещениях офисов компании "Нова пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

"В офисах "Новой пошты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители ГПУ. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - отмечал соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая пошта" в неуплате налогов в особо крупных размерах.

"По данным ГФС и материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – указано в сообщении.

Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Она также добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Нова пошта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", – подчеркнула пресс-секретарь.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.