Германия предоставит Украине 2 млн евро для создания центров передового опыта, сообщила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы пытаемся предоставлять поддержку в вопросе сотрудничества ради развития, а также экономической помощи… Этот вклад является также важным. Учитывая тяжелое бюджетное положение, мы говорим о привлечении инвестиций, мы говорим о том, что будем предоставлять помощь 2 млн евро для создания центров передового опыта. То есть будут созданы своеобразные кластеры инновации, поскольку этот вопрос имеет одно из важнейших значений", - сказала А.Меркель на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в четверг в Киеве.

Также она отметила, что в Украину был направлен немецкий эксперт для помощи в вопросах улучшения децентрализации.