ГФС обнаружила замаскированный под овечью ферму подземный спиртзавод

Сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой и экспертами госпредприятия "Укрспирт" ликвидировали завод по производству фальсифицированного спирта мощностью до 15 тонн спирта в сутки в с.Малые Ерчики (Киевской обл.).

Согласно сообщению на сайте "Укрспирт", спиртзавод был замаскирован под обычную овечью ферму. Его производственные мощности были расположены глубоко под землей.

Оборудование подземного завода приспособлено для переработки контрафактного зарубежного технического спирта в питьевой. Мощности завода позволяют изготавливать от 14 до 30 тыс. условных бутылок водки.

Правоохранители изъяли 15 тыс. литров изготовленного фальсификата и оборудования общей ориентировочной стоимостью 6,4 млн грн.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, изготовленных из некачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровью людей).

По мнению специалистов на таком оборудовании невозможно достичь полной очистки денатурированного спирта. Поэтому, что за субстанция предлагалась конечному потребителю - неизвестно.

В "Укрспирте" указали, что в Украине потребляется более 3,5 млн дал импортного денатурированного спирта.