Глава "Укравтодора" Новак выступает за ужесточение штрафов за превышение скорости

И. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак считает необходимым увеличить суммы штрафов за превышение скорости на дорогах, а также усилить штат полиции.

"Нам не хватает полиции, которая бы штрафовала нарушителей скоростного режима. Мы можем прописать ограничение в 40, 50, 60 км/ч, но если некому штрафовать за превышение скорости, то закон не будет работать. Это первоочередная задача - усиление полиции и увеличение штрафов", - заявил С.Новак.

Он также считает, что для решения вопроса превышения водителями скорости и, соответственно, для снижения уровня смертности на дорогах необходимо построить автоматическую систему контроля скорости, изменить закон о фотофиксации.

"Только так мы получим реальный результат относительно нарушения скоростного режима и сокращения смертности. Но я осознаю: это непопулярное мнение, особенно среди водителей", - отметил глава "Укравтодора".

Он также подчеркнул, что решение вопроса увеличение предельной скорости на дорогах - в первую очередь, за полицией, коммунальными властями или владельцами дорог.

"Они должны решать, какая должна быть скорость. Если есть возможность и дорога - на две-три-четыре полосы, то, конечно, можно увеличить скорость на ней. Мы предложили основное общее условие по дорогам в населенных пунктах: с 60 км/ч снизили до 50 км/ ч. В других странах, например в ЕС, идут переговоры на предмет снижения еще с 50 км/ч до 30 км/ч в специальных зонах, в центре городов", - сказал С. Новак.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения. Отныне максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.