Гонтарева назвала самых крупных должников по кредитам рефинансирования

По состоянию на 10 мая 2017 года долг платежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования составлял 15,2 млрд гривен, из которых 14,4 млрд гривен был долгом "ПриватБанка". Об этом сообщила экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, выступая с отчетом перед парламентом. По ее словам, общая задолженность неплатежеспособных банковских учреждений на тот момент составляла 45,2 млрд гривен. "На 10 мая прошлого года этот показатель (задолженность по рефинансированию-ред.) в платежеспособных банках составлял 15,2 млрд гривен, из которых 14,4 млрд гривен приходилось на государственный ПриватБанк и полмиллиарда - на государственный Укргазбанк. Общая задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком на тот момент составляла 45,2 млрд гривен. Остальные - более 50 млрд гривен - уже погашена", - сообщила Гонтарева. В ходе своего выступления, Гонтарева обнародовала имена экс-владельцев самых крупных должников из неплатежеспособных банков и суммы их задолженности. "Безусловный лидер - это Олег Бахматюк - по кредитам своих двух банков – "Финансовой инициативы" и "VAБанк" - более 10,2 млрд гривен; банк "Надра". Дмитрий Фирташ должен Национальному банку по его кредитам 9,8 млрд гривен; Николай Лагун должен по кредитам "Дельта Банка" 8 млрд гривен; Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен Национальному банку 6,3 млрд гривен; Леонид Климов, который до сих пор является народным депутатом и даже входит в Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, - 3,4 млрд гривен по кредитам "Имексбанка"; все остальные – 7,5 млрд гривен", - заявила Гонтарева. Она также сообщила, что с целью возврата указанных средств НБУ направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступления акционерами этих банков. Кроме того, регулятором было инициировано 44 судебных дела по взысканию задолженности этих банков перед Национальным банком с имущественных и финансовых поручителей.

